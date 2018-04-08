Кемеровская трагедия: Цивилев назвал безопасность вопросом номер один

Кемерово приходит в себя после страшного пожара в торговом центре "Зимняя вишня", что унес жизни 64-х человек. Более половины из них — дети. Боль утраты, отчаяние, безысходность проходят не сразу. Но нужно жить дальше. Правительство области оказывает пострадавшим помощь. Скрупулезно идет следствие. К работе приступил новый глава области Сергей Цивилев.

Впервые за 21 год у Кемеровской области — новый руководитель. Исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Цивилев. За окном — темно, на часах — 9 вечера, но в обновленной администрации рабочий день, похоже, не скоро закончится.

"Эта трагедия повлияла на нашу жизнь. Нам придется больше работать, чтобы таких трагедий не было", — говорит Сергей Цивилев.

180 торговых центров региона проверяют пожарная инспекция и прокуратура. Нарушения — в каждом втором. Свой рейд по кемеровским торговым центрам устроил и исполняющий обязанности главы региона. Приезжал в магазины без предупреждения.

В прошлом морской офицер, потом успешный бизнесмен — и вот его первые шаги в политике, которые пришлись на такую трагичную страницу истории Кемерово.

"Мы обязаны сделать с вами так, чтобы больше никогда такого трагического случая у нас не произошло. Кузбасс — это регион с огромным потенциалом. Я со своей стороны приложу все усилия для того, чтобы регион процветал. Еще раз надеюсь на поддержку и взаимное сотрудничество", — сказал Цивилев.

На почетном месте в облсовете — фотографии предшественника. За 20 лет с Аманом Тулеевым регион нарастил объем инвестиций больше чем в 20 раз, сократил безработицу. На таком фоне журналисты интересуются, как отношения с бывшим главой.

"У меня с Аманом Гумировичем Тулеевым хорошие, добрые, рабочие отношения. Я намерен консолидировать все позитивные силы для того, чтобы в дальнейшем развивать поступательно экономику Кузбасса", — отметил Сергей Цивилев.

Глава Кузбасса впервые за долгие годы — в Москве на заседании Госсовета. В тот же день рабочую встречу с Сергеем Цивилевым провел Владимир Путин. Президент поднял вопросы социально-экономического развития региона.

"Уровень доходов населения пока, мягко говоря, очень скромный. Поэтому нужно делать все для того, чтобы и участников экономической деятельности, и администрацию побуждать к тому, чтобы уровень заработных плат постепенно повышался", — подчеркнул президент.

Интересовался глава государства и тем, как идут работы по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в "Зимней вишне". Продолжается расследование причин трагедии.

В Кемерово работает большая группа центрального аппарата Следственного комитета. Она уже провела обыск в региональном МЧС, в здании, на котором красуется девиз: "Мы честно служим России".

Один из престижных коттеджных поселков Кемерово. Здесь не просто в доме, а в трехэтажном особняке площадью больше 500 квадратных метров живет главный спасатель области Александр Мамонтов. Окна смотрят на реку Томь, на заднем дворе – огромная баня. В эти хоромы следователи тоже наведались. Изъяты компьютеры, жесткие диски и документы на недвижимость. По данным ряда СМИ, в собственности у генерала еще есть дача и шесть квартир.

Предприниматели, у которых пожар отнял единственный источник дохода. В "Зимней вишне" были их магазинчики. Сгорели помещения, товар. Вроде бы и договоры на руках есть, а ответственных нет.

По данным Росреестра, у "Зимней вишни" — статус не торгового помещения, а промышленного объекта. Вероятно, так собственники уходили от налогов.

По следам трагедии — разговор с бизнесом, как жить и работать дальше. Полторы сотни областных предпринимателей собрали не в конференц-зале, а в кинозале.

"Так как вы работаете с большим количеством людей, вопрос безопасности людей будет являться для нас всегда номером один", — сказал Сергей Цивилев.

Он несколько раз повторил, что готов к диалогу с бизнесом. Чем не намек на открытость и всегда незашторенное окно в кабинете исполняющего обязанности. Кстати, приставка "и.о" из должности может исчезнуть уже в сентябре, если осенью выиграет выборы. На вопросы о выдвижении кандидатуры отвечает: сейчас не время об этом говорить, сосредоточен на ситуации вокруг "Зимней вишни". Впрочем, семью в Кемерово Сергей Цивилев намерен перевезти.

Тем временем жители Кемерово решают, что будет на месте сгоревшей "Зимней вишни". Голосование идет в Интернете. Большинство — за сквер и часовню в память о 64 погибших.