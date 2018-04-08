Запад снова разразился фейками и незаконными требованиями

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал незаконным требование президента США Дональда Трампа разблокировать район атаки хлором в сирийском городе Дума. "Они специально нагнетают обстановку. Говорят, что химоружие применили по указанию России. Конечно, незаконно все это", — сказал Заварзин.

В свою очередь, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что страны Запада считают своей основной целью не борьбу с терроризмом, а свержение президента Сирии Башара Асада. "Вашингтон не гнушается ничем, вплоть до откровенных фейков и вбросов относительно применения химического оружия", — заявил Слуцкий.

По словам Слуцкого, Россия, Сирия и Иран постоянно подвергаются голословным обвинениям, пишет РИА Новости.

Ранее оппозиционные сирийские СМИ и катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщили о гибели в городе Дума десятков мирных жителей после использования бомбы с химической начинкой.

Специалисты химзащиты российского Центра по примирению враждующих сторон готовы доказать ложность сообщений об атаке.

МИД России заявил, что Запад хочет "выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне".

Российские военные еще 13 марта сообщили о готовящихся провокациях с химическим оружием в Восточной Гуте. Эту провокацию США затем используют как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.

Евросоюз также обвинил власти Сирии и России в применении химоружия в Думе. Европейцы не сомневаются, что "большое количество гражданских лиц было убито" при использовании оружия массового поражения официальным Дамаском.