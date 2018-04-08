Новости Общество

Все видео этой рубрики
8 апреля 201819:17 Юлия Шустрая

В Бутырке Патриарх благословил будущих молодоженов

Читайте нас в Telegram

Патриарх навестил заключенных московского изолятора Бутырка и благословил молодую пару, которая собирается заключить церковный брак. И дал напутствие остальным.

Таких высоких гостей от духовенства в Бутырской тюрьме не было давно. Выступая перед теми, кто оступился в жизни, патриарх Кирилл призывал уповать не только на Бога, но и на самих себя.

"Пускай Господь хранит вас, но это зависит от вас. Меня часто спрашивают, вот вера в Бога, а где в этом сам человек, где его место? И я приводу такой пример: вот есть корабль, без ветра не надуется парус. Ветер и есть вера, но без паруса корабль тоже не поплывет, а им еще и управлять нужно", — объяснил патриарх.

Привел в пример он и историю собственной семьи. Дед был на каторге и в лагерях при Сталине за то, что был верующим, но именно вера помогла ему в заключении.
Конечно, мест в непосредственной близости от патриарха хватило не всем, но каждый, кто находился в Бутырке, слушал речь: у окон не было свободных мест. А на память о событии каждый получил небольшой подарок с личным благословением патриарха.
Личное благословение получили и молодые люди. Благодаря разрешению патриарха они теперь смогут повенчаться без свидетельства о браке. 

Мария и Ярослав считают заключение брака в церкви важнее официальной церемонии в ЗАГСе. Тем более, что ждать ее Марии придется еще 11 лет, если апелляционный суд признает приговор жениха без изменений. 

"При благословении патриарх подарил нам иконы: мне Спасителя, Марии – Богородицы. Теперь это будут наши иконы, и они будут сопровождать нас всю жизнь", — рассказал заключенный Ярослав Загорский.

К религии за решеткой сейчас приходят многие заключенные. Нуждаясь в духовной поддержке, люди идут в храмы. Их в следственных изоляторах Москвы уже восемь, есть еще и три молельных дома — священнослужители отчасти выступают в роли психологов, помогая заключенным преодолевать трудности. В этом патриарх убедился лично, посетив камеры. Тех, кто отнесся бы к визиту владыки равнодушно, нет, все стараются поговорить, задать вопросы, на традиционное праздничное приветствие отвечают стройным хором.
После визита Патриарха праздник в СИЗО не закончился, всех еще ждало традиционное угощение и визиты в храм, чтобы свечку в этот день каждый мог поставить лично.

Сейчас

19:50

Airbus вернулся в Баку после столкновения с птицей

19:48

Захарова о кошке Скрипаля: подполковник Муся на задании

18:42

Энергоблок ЗАЭС отключили из-за недостатка воды в парогенераторах

18:37

Велосипедист порезал ножом прохожих в центре Индианаполиса

18:36

В Риге мужчина с тесаком устроил резню на школьной дискотеке

18:00

Оторванные ноги и смерть на рельсах: второе ЧП в метро за два дня

17:08

В Берлине предотвращен теракт

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Захарова анонсировала ответ на санкции, Жириновский поинтересовался, "чего хочет Доня"

Захарова анонсировала ответ на санкции, Жириновский поинтересовался, "чего хочет Доня"

19 минут назад
Оторванные ноги и смерть на рельсах: второе ЧП в метро за два дня

Оторванные ноги и смерть на рельсах: второе ЧП в метро за два дня

1 час назад
В Берлине предотвращен теракт. Один из боевиков - друг водителя-убийцы

В Берлине предотвращен теракт. Один из боевиков - друг водителя-убийцы

2 часа назад
Трамп заявил прибалтийским лидерам, что они тупицы

Трамп заявил прибалтийским лидерам, что они тупицы

1 час назад
Умерла актриса Анжелика Волчкова. Ей было всего 47

Умерла актриса Анжелика Волчкова. Ей было всего 47

5 часов назад
Груда искореженного металла: маршрутка с людьми перевернулась несколько раз

Груда искореженного металла: маршрутка с людьми перевернулась несколько раз

47 минут назад
Из всех животных Скрипалей выжил лишь кот из России

Из всех животных Скрипалей выжил лишь кот из России

4 часа назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Боевики согласились сдать свой последний оплот в Восточной Гуте

Боевики согласились сдать свой последний оплот в Восточной Гуте

23 минуты назад
"Ущерб экологии огромен": в Финляндии разлилось до 50 тысяч литров российского эфира

"Ущерб экологии огромен": в Финляндии разлилось до 50 тысяч литров российского эфира

2 часа назад
Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

5 минут назад
Трамп призвал Си снять торговые барьеры, "потому что это правильно"

Трамп призвал Си снять торговые барьеры, "потому что это правильно"

18 минут назад
В Бутырке Патриарх благословил будущих молодоженов

В Бутырке Патриарх благословил будущих молодоженов

43 минуты назад
Запад снова разразился фейками и незаконными требованиями

Запад снова разразился фейками и незаконными требованиями

44 минуты назад
Энергоблок ЗАЭС отключили из-за недостатка воды в парогенераторах

Энергоблок ЗАЭС отключили из-за недостатка воды в парогенераторах

1 час назад
Велосипедист порезал ножом прохожих в центре Индианаполиса

Велосипедист порезал ножом прохожих в центре Индианаполиса

1 час назад
В Риге мужчина с тесаком устроил резню на школьной дискотеке

В Риге мужчина с тесаком устроил резню на школьной дискотеке

1 час назад
Бывший канцлер Австрии отчитал нынешнего за нежелание наказывать Россию

Бывший канцлер Австрии отчитал нынешнего за нежелание наказывать Россию

1 час назад
Захарова посоветовала британцам дать Скрипаль визу бесплатно

Захарова посоветовала британцам дать Скрипаль визу бесплатно

1 час назад
Полицейские в США застрелили угонщика, спрятавшегося от них в приюте для бездомных

Полицейские в США застрелили угонщика, спрятавшегося от них в приюте для бездомных

2 часа назад
Киев получит от МВФ меньше, чем хотел

Киев получит от МВФ меньше, чем хотел

2 часа назад
Появилось видео эвакуации танкера, протаранившего особняк на берегу Босфора

Появилось видео эвакуации танкера, протаранившего особняк на берегу Босфора

3 часа назад
Чайка предложил британцам отдать 61 преступника и 500 миллиардов

Чайка предложил британцам отдать 61 преступника и 500 миллиардов

3 часа назад
Москву ждет 20 градусов тепла

Москву ждет 20 градусов тепла

3 часа назад
На Октябрьской железной дороге сошли с рельсов вагоны товарняка

На Октябрьской железной дороге сошли с рельсов вагоны товарняка

3 часа назад
Двух голов Погребняка не хватило "Тосно" для победы над "Уралом"

Двух голов Погребняка не хватило "Тосно" для победы над "Уралом"

4 часа назад
Чемпиону UFC Нурмагомедову пожелали побить тех, кто ему отказал

Чемпиону UFC Нурмагомедову пожелали побить тех, кто ему отказал

4 часа назад
Целью атаки на устройства Cisco считают Россию

Целью атаки на устройства Cisco считают Россию

4 часа назад
Скончался дедушка Яшке из "Митьков"

Скончался дедушка Яшке из "Митьков"

4 часа назад
Встреча с Пасхой

Встреча с Пасхой

4 часа назад
Киев открестился от гарантий по "Норду"

Киев открестился от гарантий по "Норду"

5 часов назад
"Самое тяжелое позади": Порошенко рассказал о победе света над тьмой

"Самое тяжелое позади": Порошенко рассказал о победе света над тьмой

7 часов назад
Вид на океан и соседство с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки

Вид на океан и соседство с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки

10 часов назад
Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)

Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)

06.04.2018 19:57
Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают

Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают

06.04.2018 19:08
В США разработали прибор, который "слышит" мысли

В США разработали прибор, который "слышит" мысли

1 час назад
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

5 часов назад
136
В России спустя 50 лет появилась настольная карточная игра, ставшая популярной в Европе

В России спустя 50 лет появилась настольная карточная игра, ставшая популярной в Европе

07.04.2018 15:19
Инсульт вызывает больше проблем со здоровьем, чем принято считать

Инсульт вызывает больше проблем со здоровьем, чем принято считать

07.04.2018 10:52
Еженедельная программа Вести.net от 7 апреля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 7 апреля 2018 года

07.04.2018 10:49
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50
Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

30.03.2018 22:50