Груда искореженного металла: маршрутка с людьми перевернулась несколько раз

В Крыму пять человек погибли при столкновении маршрутки с электричкой. Все были в салоне автомобиля. Поезд с рельсов не сошел, его пассажиры не пострадали.

Семафор замер в режиме "опасность". Вокруг груды искореженного металла. Пассажиры маршрутного такси не доехали до точки назначения всего несколько километров — на железнодорожном переезде у Армянска микроавтобус столкнулся с поездом.

Звуковая сигнализация на переезде исправна, видимость отличная. Но в 11:30 в воскресенье на пульт оперативного дежурного приходит сигнал: авария с пострадавшими. Такого местные жители не припомнят.

"У нас никогда такого не было. Я из Армянска. Впервые пострадали люди", — рассказывает местная жительница.

Удар пришелся в сторону водителя. Микроавтобус несколько раз повернуло вокруг своей оси — транспортное средство восстановлению не подлежит. В салоне находились 13 человек.

Как можно было не заметить приближающийся состав, если железнодорожное полотно просматривается на километры вокруг — ключевой вопрос для следствия. Чтобы смоделировать ситуацию, замеряют время и расстояние на примере проходящего поезда.

Неисправность автобуса или банальная невнимательность водителя? Рассматриваются все возможные версии трагедии. В правительстве Крыма расследованием занимается специально созданная группа. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Уже известно, что у перевозчика не было разрешения на междугородние перевозки. Индивидуальный предприниматель работал нелегально.