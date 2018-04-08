Трамп призвал Си снять торговые барьеры, "потому что это правильно"

Президент США Дональд Трамп очередную запись в Twitter посвятил торговой войне с Китаем. Трамп выразил уверенность, что "Китай снимет свои торговые барьеры, потому что это правильное решение". По словам Трампа, он и председатель КНР Си Цзиньпинь всегда будут друзьями, а обе страны ожидает "великое будущее", пишет ТАСС.

Трамп пообещал, что таможенные сборы будут вводиться на основе взаимности, и будет заключено соглашение по интеллектуальной собственности.

В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CBS рассказал о продолжении переговоров с Китаем по торговым вопросам. По словам Мнучина, президент Трамп готов защищать американские интересы и сокращать торговый дефицит с Китаем.

Министр уверил, что США не хотят торговой войны, а привержены честной и взаимовыгодной торговле.

Внешнеторговый дефицит США с Китаем достиг ежегодного показателя в 500 миллиардов долларов.