Российским военкоматам исполнилось сто лет

Российским военкоматам исполнилось сто летЧитайте нас в Telegram
8 апреля исполнилось сто лет со дня создания военных комиссариатов в Советской тогда еще России. По-простому это военкоматы, откуда начинается путь молодых ребят в армию. Главная задача военкоматов — укомплектование Вооруженных сил, а если шире, то обеспечение обороноспособности государства в целом. Как раз сейчас в России — разгар весенней призывной кампании. В этом году на срочную службу идут 128 тысяч молодых мужчин.
На земле, в воздухе и в воде защищают рубежи нашей необъятной Родины. Смелость, сила, доблесть и мужество. Целая армия победителей в этот весенний призыв примет в свои ряды 128 тысяч человек.
На перроне Красноярска ноты национального марша теребят материнские сердца. Но женщины провожают солдат с нескрываемой гордостью. Вернутся через год сильнее и мужественнее, чем прежде.
Станислав Селютин четвертый год подряд приходит в военкомат. Все его прошлые попытки попасть в армию проваливались. Невролог не ставил "годен". На этот медицинская призывная комиссия должна сдаться. В этом году появился шанс у тех, кого раньше отправляли в запас по здоровью.
Недавние школьники в соседнем кабинете отвечают на вопросы психологических тестов — еще одно нововведение этого года. Призывников отбирают по способностям, учитывая склонности.
Стас Селютин волнуется. В роту, куда он мечтает попасть, — небывалый конкурс: десять человек на место.
Вот она, научная рота, где мечтает служить Стас. Таких в России — 12. Воронеж. Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. Призывники встречают нас научными презентациями. Размах инженерной мысли поражает воображение. Изобретение, не имеющее аналогов в мире, Максима Андреева уже приносит пользу на практике. Российские железные дороги используют новаторскую систему очистки технических жидкостей и ей довольны.
Еще одно изобретение призывников — беспилотная летающая лаборатория. Изучает инновационные навигационные системы и средства радиоэлектронной борьбы. В отличие от коптера в воздух поднимает до 20 килограммов и проводит в небе без подзарядки до 10 часов. При этом эксплуатация обходится в 10-15 раз дешевле пилотируемых аналогов Ан-26 или Ту-154.
Научная рота — своего рода аспирантура для выпускников вузов и одновременно место службы призывников. Здесь целый год под руководством профессорско-преподавательского состава солдаты-срочники с высшим образованием занимаются наукой. И их разработки пригодятся не только для военно-промышленного комплекса страны.
Изначально созданный 1-й танковый полк был возрожден чуть больше года назад. На вооружение поступили свыше 100 единиц новейшей боевой техники, например, танк Т-72Б3. И совсем скоро здесь ждут "Армату".
Сегодня учебный полигон 2-й Таманской мотострелковой дивизии оснащен по последнему слову техники. Солдаты-призывники подписывают контракты и остаются здесь "делать карьеру". Танкист Евгений Жилин на десятом месяце срочной службы перешел на службу по контракту — так захотелось расти в профессии. Свой танк Т-72Б3, как признается сам, полюбил за его красоту и так и не смог с ним расстаться.
Женя — победитель окружного этапа танкового биатлона. Но впереди — новый рубеж побед: Женя определил для себя цель и каждый день бьет по ней с завидной меткостью и усердием, чтобы затем, на этапе мировом, российским танкам рукоплескал весь мир, не было равных. А боевая машина поможет — они всегда — одно целое.
Военный городок 2-й Таманской мотострелковой дивизии — загляденье. Военторг с кафетерием — под стать европейским пабам. Но на уме у этих бойцов совсем другое, с такими в разведку пойти не страшно. "Русских не переманишь, мы за свою страну стоим до конца", — говорят военные.
Нынешние призывники привыкли идти до конца и в рвении к самой службе. В Самаре молодой человек не мыслил себя без службы в спецназе, но его оставили в запасе по зрению. В этом году он снова пришел в военкомат, и по новым правилам ему уже не смогли отказать.
В Красноярске родители призывника тоже диву давались — явно не ожидали от своего сына такого напора. "Он сказал: собирайте, родители, документы, я иду в Президентский полк", — рассказал отец призывника.
Судьба Стаса на ближайший год решалась на заседании призывной комиссии. И в итоге сказали: годен. А главное — определили туда, куда лежала душа.
А в самой научной роте Воронежской воздушно-космической академии тем временем, как водится, пели песни о доме.
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