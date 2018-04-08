Захарова о кошке Скрипаля: подполковник Муся на задании

О кошке, сбежавшей из дома британского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, пошутила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на канале "Росссия-1".

Ранее сообщалось, что в оцепленном полицией доме погибли от жажды две морские свинки. Кота по кличке по кличке Нэш ван Дрейк пришлось усыпить.

Однако племянница Скрипаля Виктория объявила, что в доме жили две кошки. Где находится вторая, Муся, – неизвестно.

Захарова пошутила, что подполковник Кошкина, которая смогла сбежать, теперь находится на британской территории и будет выполнять порученное задание.

Ранее представитель посольства РФ в Лондоне заявлял, что домашние животные Скрипаля уничтожались как улики.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, причастна Москва, Кремль это отрицает.