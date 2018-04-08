Airbus вернулся в Баку после столкновения с птицей

Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) Airbus A320, который выполнял рейс из Баку в Нахичевань, был вынужден вернуться в аэропорт вылета, потому что при наборе высоты столкнулся с птицей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя AZAL Пашу Кесамански, после столкновения с птицей командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла успешно.

В настоящее время самолет осматривают техники. Пассажиры вылетят в Нахичевань другим самолетом.