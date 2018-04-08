Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

Состоялся второй этап Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победу одержал немецкий гонщик команды Ferrari Себастьян Феттель. На втором и третьем местах представители Mercedes финн Вальтери Боттас и британец Льюис Хэмилтон..

Борьба за победу развернулась между двумя гонщиками Mercedes и Себастьяном Феттелем из Ferrari. Второй гонщик "Феррари" финн Кими Райкконе был вынужден сойти с трассы. Феттель же выиграл вторую гонку подряд, опередив и Хэмилтона, и Боттаса. Вальтери приехал на финиш вторым. Третьим пересек финишную черту ХЭмилтон.

Проводивший свою вторую гонку в карьере Сергей Сироткин из Williams" на этот раз смог добраться до финиша. Однако Сергей завершил гонку последним, 17-м, с учетом схода трех сходов.