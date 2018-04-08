ЦСКА выиграл у СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Определился финалист Кубка Гагарина. Им стал московский ЦСКА обыгравший в шестом матче СКА из Санкт-Петербурга 3:2 и выигравший серию 4:2. СКА сложил с себя полномочия сильнейшей команды КХЛ.

Начало выдалось катастрофическим для ЦСКА. К пятой минуте москвичи проигрывали 0:2. Сначала Никита Гусев застал врасплох вратаря ЦСКА Илью Сорокина. Затем свою первую шайбу в серии забросил Илья Ковальчук. После этого гола тренер хозяев Игорь Никитин заменил вратаря. В ворота отправился Ларс Юханссон. После этого игра выровнялась. ЦСКА отошел от стартового шока, а гости не смогли развить успех.

Во втором периоде преимущество перешло к москвичам. И на 36 минуте Никите Нестерову удалось поразить ворота Микко Коскинена. Счет 1:2 выглядел уже не таким угрожающим. ЦСКА продолжал давление и смог уйти от поражения в основное время. На 57 минуте Михаил Григоренко сравнял счет 2:2.

Основное время завершилось вничью. Командам пришлось продолжить выяснение отношений в дополнительном периоде, который продлился 10 минут, пока нападающий ЦСКА Кирилл Петров не исхитрился совершить бросок по воротам СКА. Первый бросок Коскинен отразил, но к отскочившей шайбе первым подоспел Михаил Григоренко, который был точен – 3:2.

ЦСКА выиграл и матч и серию 4:2. У Кубка Гагарина будет новый владелец, который определится в противостоянии ЦСКА и казанского "Ак Барса". Первый матч пройдет 14 апреля в Москве.

