Близ Японии произошло землетрясение

В 10 километрах к востоку от города Ода префектуры Симане (Япония) произошло землетрясение. Землетрясение магнитудой 5,8, очаг землетрясения – на глубине десяти километров.

Пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась, передает РИА Новости.