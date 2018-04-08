Москва призвала Брюссель отказаться от логики "или ЕС - или Россия"

Европейский союз должен отказаться от порочной логики "или ЕС — или Россия" в отношении государств, находящихся на постсоветском пространстве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал выбор "или с Западом, или с Россией" ложным" и подчеркнул, что это абсолютно идеологизированный, политизированный подход, передает ТАСС.

Как заявил Лавров в интервью армянским СМИ, Армения демонстрирует своим примером, что развивать отношения по всем направлениям "отнюдь не бессмысленно". "Наоборот, это является выигрышной политикой и выгодной для соответствующей страны", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Для того чтобы ни Армения, ни Азербайджан, ни другие участники программы ЕС "Восточное партнерство" не ущемлялись в правах, очень важно, чтобы ЕС отказался от порочной логики "или — или", указал Лавров. Он добавил, что данная логика уже привела к событиям 2014 года на Украине.

Говоря о перспективах развития отношений между ЕС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), глава МИД РФ выразил мнение, что жизнь заставит Брюссель работать с этой организацией.

Он напомнил, что три года назад Евросоюз не счел возможным признавать Евразийский экономический союз в качестве полноправного партнера. Лавров назвал это " предвзятостью", "предубежденностью" и отметил, что в известной степени она сохраняется до сих пор. "Однако в Брюсселе появились здравомыслящие люди", — сказал он.

Как заявил Лавров, уже происходят консультации между европейскими организациями и Евразийской экономической комиссией на экспертном уровне, и это только первый шаг. А далее "сама жизнь будет заставлять наших европейских партнеров работать с Евразийским экономическим союзом, с Коллегией Евразийской экономической комиссией", убежден глава МИД РФ.

"Я достаточно оптимистично смотрю на будущее отношений между ЕАЭС и ЕС, — подчеркнул глава российского дипведомства. При этом он добавил, что это будущее наступит не скоро.