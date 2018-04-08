Россияне, застрявшие в Дубае на три дня, вылетели в Москву

Самолет "Уральских авиалиний" с российскими туристами, которые с 6 апреля не могли улететь из Дубая из-за поломки воздушного судна, вылетел в Москву.

При подготовке рейса U6 892 Дубай-Москва на воздушном судне была выявлена техническая неисправность. Самолет отбуксировали на стоянку, поломку устранили, но пассажиры потребовали замены лайнера. В итоге борт улетел без пассажиров.

Авиакомпания отправила в Дубай резервное воздушное судно, но рейс вне расписания потребовал согласования от стран, над которыми проходит полет, в частности – Ирана. Потребовалась помощь Генконсульства РФ в Дубае, передает РИА Новости.

Пассажиры, согласно авиационным правилам, на время ожидания были размещены в гостинице и обеспечены питанием.