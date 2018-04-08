Николаевский СИЗО опроверг бунт заключенных

8 апреля 201820:52
Николаевский СИЗО опроверг бунт заключенныхЧитайте нас в Telegram
В николаевском следственном изоляторе (Украина) не было бунта.
В СИЗО часть подозреваемых действительно отказалась заходить в камеры, с ними ведутся переговоры. Но погромов не было, передает РИА Новости, силовики охраняют периметр СИЗО на случай ЧС.
Ранее сообщалось, что утром около 50 заключенных вышли на прогулки, но потом отказались заходить в камеры. У некоторых наблюдались признаки опьянения – алкогольного и наркотического.
Отмечается, что некоторые подозреваемые уже две недели нарушают порядок и оскорбляют сотрудников СИЗО. Поэтому женской части коллектива рекомендовано не выходить на работу, передает RT.
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