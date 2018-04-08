Илья Ковальчук: огромное спасибо Санкт-Петербургу, но я попробую свои силы в НХЛ

Российский хоккеист СКА Илья Ковальчук после поражения в финале Западной конференции московскому ЦСКА по итогам серии заявил о том, что по окончании сезона покинет стан питерского клуба. Нападающий питерцев сообщил, что он переберется за океан в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

"После матча я сказал спасибо ребятам, руководству и болельщикам, – признается Ковальчук, слова которого приводит РИА Новости. – Не знаю, как сложится судьба в дальнейшем, но ближайшие два-три года я попробую себя проявить в Америке. Огромное спасибо Санкт-Петербургу. Но я не говорю прощай, а говорю до свидания".

Напомним, что СКА в шестом матче серии проиграл ЦСКА со счетом 2:3 и упустил возможность выйти в финал Кубка Гагарина. Подопечные Олега Знарка проиграли серию со счетом 2:4. Ковальчук выступал за СКА с 2012 года. В составе питерского клуба он провел 366 игр, забил 160 шайб и сделал 209 результативных передач.