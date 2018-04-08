В Венгрии прошли парламентские выборы

В Венгрии прошли выборы в местный парламент — Государственное собрание. Закрылись все избирательные участки. Скоро начнется подсчет голосов, первые результаты станут известны до 23:00 по Москве.

Право принять участвовать в выборах имеет 8 миллионов 253 тысячи 954 избирателя, явка составила не менее 68,13 процента, отмечает ТАСС.

Парламент Венгрии состоит из 199 депутатов, избираемых на четыре года. Госсобрание занимается принятием законов и бюджета, избранием президента и утверждением премьера.