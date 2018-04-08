8 тысяч боевиков согласились выйти из сирийской Думы

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Конфликт в Сирии 54 минуты назад
8 тысяч боевиков согласились выйти из сирийской ДумыЧитайте нас в Telegram
Сегодня начинается операция по выводу из города Думы непримиримых боевиков группировки "Джейш Аль-Ислам". Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Для эвакуации боевиков и членов их семей в Думу зашла колона из 100 автобусов, передает канал "Россия 24".
Ряд западных стран, подчеркнул генерал, старается сорвать операцию. Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами САР химического оружия. Ряд независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски", заявили о том, что вчера в Думе сирийскими вооруженными силами якобы была сброшена бомба с хлором.
Это ложная информация, заявил Евтушенко. После освобождения Думы от боевиков российская сторона готова немедленно направить специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений.
Гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин продолжает работу по обеспечению безопасного выхода мирных жителей из Думы.
Кроме того, представители Минобороны договорилось с новыми лидерами "Джейш аль-Ислам" о прекращении огня и выходе боевиков этой группировки из города Дума Восточной Гуты. Всего планируется выход до 8 тысяч боевиков
Для выхода боевиков вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Эль-Вафидин. Боевые действия в Думе прекращены.
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