Прощание с актрисой Волчковой пройдет 10 апреля

Прощание с актрисой театра "Школа современной пьесы", заслуженной артисткой России Анжеликой Волчковой, которая скончалась минувшей ночью, состоится во вторник, 10 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в театре.

Со своей стороны пресс-атташе театра Раиса Матряшина рассказала, что 11 апреля в "Школе современной пьесы" будет показан спектакль "Шинель/пальто" по Гоголю. Спектакль будет посвящен памяти Альберта Филозова, скончавшегося 11 апреля 2016 года, и Анжелики Волчковой – именно она сыграла главную женскую роль в этом спектакле на премьере. "Это была ее последняя роль", — добавила Матряшина.

Ранее в воскресенье художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз назвал смерть Волчковой большим ударом и рассказал, что она ее предчувствовала ее. По решению родственников актриса будет похоронена у себя на родине в Пензе.