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8 апреля 201821:21

"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в пользу "Барселоны"

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В центральном матче 31 тура чемпионата Испании "Реал" в мадридском дерби на своем стадионе принимал соседей из "Атлетико". Команды из столицы Испании не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт во втором тайме, когда на 53 минуте португальский форвард "сливочных" Криштиану Роналду после навеса Гарета Бэйла с левого фланга в одно касание поразил ворота вратаря Яна Облака. Однако "матрасники" достаточно быстро сравняли счет в матче. Спустя 4 минуты после пропущенного мяча полузащитник "Атлетико" Витоло ворвался в штрафную "Реала", где был сбит Кейлором Навасом, однако в последний момент он успел отдать пас на находящегося рядом Антуана Гризмана, который и выровнял положение.

Ничья в мадридском дерби сыграла на руку лидирующей "Барселоне". И "Атлетико", и "Реал" являются главными преследователями каталонцев, и их потери очков позволили "Барсе" увеличить отрыв от мадридских клубов до 11 баллов. Ранее подопечные Эрнесто Валверде одержали победу над "Леганесом" со счетом 3:1. До завершения чемпионата Испании командам предстоит провести еще семь игр.

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