Гонщик Ferrari Райкконен наездом машины сломал ногу своему механику

Финский гонщик команды "Формулы-1" Ferrari Кими Райкконен во время пит-стопа на Гран-при Бахрейна машиной наехал на одного из механиков своей команды и сломал ему ногу. Известно, что инцидент произошел из-за слишком рано зажженного зеленого света для пилота, и тот стартовал в момент, когда нога несчастного механика находилась непосредственно под колесом болида. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Однако старт машины из бокса не удался из-за не до конца прикрученного колеса. Райкконен вернулся назад. Он так и не закончил гонку из-за этой проблемы. После инцидента пострадавшего механика доставили в госпиталь, где ему диагностировали перелом голени и малой берцовой кости.