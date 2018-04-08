Трамп обсудил Сирию с премьером Ирака

Президент США Дональд Трамп провел в воскресенье телефонный разговор с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади, обсуждалась ситуация в Сирии, а также вопросы борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского Белого дома.

Согласно информации администрации президента США, Трамп и аль-Абади говорили о необходимости ускорения кампании по уничтожению остатков ИГ, а также совместной работы для противодействия другим угрозам в регионе. "Они обсудили ситуацию в Сирии и тревожные сообщения о возможных химических атаках вблизи Дамаска", — отмечается в заявлении.

Трамп также "подчеркнул важность иракского единства перед предстоящими выборами".