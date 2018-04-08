Пожар в Энгельсе: двое пострадавших

В городе Энгельс Саратовской области в воскресенье произошел пожар в жилом доме. Пострадали два человека: женщина и ребенок 2009 года рождения. Они госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС Наталию Каранатову, возгорание возникло в квартире на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома с деревянными пустотными стенами. Из здания были эвакуированы 55 человек.

Пожарные объявили о ликвидации открытого огня в 21:15 местного времени (20:15 по Москве). Сейчас они продолжают проливку помещений, на месте происшествия работают представители других экстренных служб, в том числе спасатели. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.