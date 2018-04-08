Тренер "Локомотива" Семин: победа над "Ростовом" вернула нас в чемпионскую гонку

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после победы своего клуба в матче 25 тура чемпионата России по футболу над "Ростовом" (1:0) сказал, что успех в этом матче позволил его клубу вновь вернуться в чемпионскую гонку.

"Нас уже стали списывать со счетов, но этой победой мы вернулись в "золотую" гонку, — приводит слова Семина Чемпионат.Com. – Было сложно, потому что "Ростов" всегда хорошо обороняется. У них отлажена игра в бороне, и мы сегодня играли на результат. Нам не хватало скорости и риска в чужой штрафной. Тем не менее, и "Ростов" не имел ни одного шанса. А в моменте с нашим голом ребята разыграли стандарт, как мы и планировали. Молодцы".

Напомним, что после 25 тура "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, имея в своем активе 52 очка. Следующий за железнодорожниками "Спартак" после победы в Махачкале над "Анжи" (4:1) набрал 50 баллов. Замыкает тройку московский ЦСКА, набравший 44 очка.

При этом отметим, что у "Локо" имеется перенесенный матч в запасе, у армейцев — сразу два.