Россиянин Витюгов разошелся ничьей с Карлсеном на турнире в Германии

Российский гроссмейстер Никита Витюгов в рамках восьмого тура турнира в Германии завершил партию против норвежца Магнуса Карлсена ничьей. Россиянин играл черными фигурами.

Примечательно, что и остальные партии тура также завершились ничейными исходами. Вишванатан Ананд из Индии разошелся миром с азербайджанцем Аркадием Надичем, американец Фабиано Каурана – с представителем Армении Левоном Ароняном, немец Георг Майер – с китайцем Хоу Ифанем, а француз Максим Вашье-Лаграв –с немцем Маттиасом Блюбаумом.

По итогам восьми раундов турнира лидером общего зачета является Каруана, в активе которого 5,5 балла. Следом идут Витюгов и Карлсен – у обоих по 5 очков, Вашье-Лаграв и Аронян (по 4,5), Блюбаум (4), Ифань, Анад и Найдич (по -3), а замыкает таблицу Майер (2,5).

Турнир в Германии завершится 9 апреля.