Сергей Сироткин: на Гран-при Бахрейна мы показали прогресс

Российский пилот команды "Формулы-1" Williams Сергей Сироткин после Гран-при Бахрейна отметил прогресс, которого добилась его команда в сравнение с предыдущим этапом в австралийском Мельбурне. По мнению россиянина, команда избежала прежних ошибок.

"Мы могли надеяться на большее, однако не уверен, что мы могли выжать из болида больше, — сказал Сироткин, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт Williams. – Я начал круг следом за "Заубером" и при этом осознавал, что состояние наших шин и тормозов далеко от идеального".

"Я был близок к улучшению времени предыдущего круга, однако не знаю, насколько это помогло нам подняться выше. Считаю, что мы показали прогресс в сравнении с Австралией. Мы движемся вперед, но пока чего-то не хватает. Пока я рад, что мы избежали повторения ошибок предыдущего этапа".

Напомним, что Сироткин финишировал на 17 позиции, которая, учитывая сход с дистанции трех гонщиков, фактически стала последней на Гран-при Бахрейна.