Бельгийский велогонщик скончался в больнице после падения на трассе

Бельгийский велогонщик команды Veranda's Willems-Crelan-Charles Михел Голартс скончался в больнице французского города Лилль. Он получил множество тяжелых травм после падения на трассе однодневной велогонки "Париж – Рубе", которую еще называют "Северным адом".

Во время гонки спортсмен на одном из участков трассы не справился с управлением велосипеда и упал на жесткое брусчатое покрытие, после чего потерял сознание. В дальнейшем у него были диагностирована остановка сердца и дыхательной системы, до больницы Лилля его доставили вертолетом. Однако врачи не смогли спасти велогонщика.

"Он умер в больнице Лилля в окружении членов своей семьи и любимых из-за остановки сердца, — говорится в сообщении пресс-службы команды Голартса, которое приводит ТАСС. – Врачи ничего не смогли сделать".

Однодневка "Париж – Рубе" является одной из самых старейших и сложнейших гонок. В 2018 году она проводилась в 116 раз. Протяженность гонки составляет 257 километров, а в течение 54,5 из них спортсмены испытывают большие сложности в управлении велосипедом из-за тряски, которая вызвана брусчатым покрытием.