Эммануэль Макрон и Дональд Трамп обсудили тактику совместных действий на предстоящем Совбезе ООН

В воскресенье состоялся телефонный разговор, в ходе которого президенты США и Франции обменялись данными о применении химического оружия в Сирии. Об этом сообщила официальная пресс-служба Елисейского дворца.

"Президент Эммануэль Макрон обсудил в воскресенье 8 апреля 2018 года с президентом США ситуацию в Сирии. Президент Французской республики решительно осудил химические атаки против населения Думы в Восточной Гуте 7 апреля. Президент республики и президент США обменялись информацией и данными анализа, подтверждающими использование химического оружия", — говорится в коммюнике.

Ранее Дональд Трамп обрушился с обвинениями на Асада и Путина в своем Твиттере. "Район зверств заблокирован и окружен сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира, — написал Трамп. — Президент Путин, Россия и Иран в ответе за поддержку "животного" Асада".

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума, в результате взрыва которой могли погибнуть 40 человек. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, отмечает РИА Новости. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко отметил, что эти сведения распространяет "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

Совет безопасности ООН, посвященный предполагаемой атаке, по некоторым данным, должен состояться во второй половине понедельника.