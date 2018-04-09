Олег Шатов: отдавал все силы за "Зенит", но в клубе от меня просто избавились

Футболист "Краснодара" Олег Шатов после матча с питерским "Зенитом" в рамках 25 тура российском премьер-лиги признался, что в клубе из Северной столицы с ним обошлись несправедливо. Напомним, что "сине-бело-голубые" отдали игрока в аренду до конца сезона в "Краснодар".

"Было неприятно, что от меня попросту решили избавиться, как только я в определенный момент попал в такую яму, — признается Шатов, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Я душой и сердцем всегда был в "Зените" и когда выходил на поле, то отдавал все силы за клуб. Не скрываю, что у меня был не самый удачный период после операции – пошла череда травм. Однако если клуб рассчитывает на футболиста, то в любой ситуации поддержит. Поэтому считаю, что со мной обошлись несправедливо".

Накануне очного поединка против "Зенита", который владеет правами на игрока, Шатов по сообщениям СМИ, заплатил штраф размером 10 миллионов рублей за право сыграть в матче против питерского клуба. Сообщается, что именно такая сумма прописана в условиях арендного соглашения.

В матче против "Зенита" Шатов вышел на поле, стал автором одного из голов "Краснодара" и добыл своей нынешней команде победу со счетом 2:1.