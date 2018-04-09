Сборная Японии лишилась наставника накануне чемпионата мира-2018

Сборная Японии по футболу осталась без главного тренера после того, как глава Ассоциации японского футбола Кодзо Тасима решил уволить с поста главного тренера национальной сборной Вахида Халилходжича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Сообщается, что такое решение было принято Тасимой по итогам неудовлетворительных результатов, которые команда показала в минувших товарищеских матчах. Особенно главу японского футбола возмутило поражение сборной Японии в матче с Украиной (1:2).

Отметим, что боснийский специалист находился у руля японской сборной с марта 2015 года и именно он вывел команду на чемпионат мира-2018, который с 14 июня по 15 июля состоится в России. Японцы попали в группу Н, где сыграют против Колумбии, Польши и Сенегала.

Сообщается, что имя нового наставника сборной Японии станет известно позже.