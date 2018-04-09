Моряки российского рыболовецкого судна "Норд" не смогли покинуть Украину

9 членов экипажа приехали на КПП на машинах диппредставительства России, но их не пропустили пограничники. Сейчас моряки в Харькове. Их сопровождают адвокаты и сотрудники посольства.

Сейнер "Норд" задержали 25 марта в нейтральных водах Азовского моря. Девятерых членов команды оштрафовали за якобы незаконное пересечение границы. Капитана Владимира Горбенко отправили в следственный изолятор, напоминает телеканал "Россия 24". За него уже внесли залог и адвокаты рассчитывают, что капитана сегодня выпустят.