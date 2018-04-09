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9 апреля 201804:59

Дальний Восток остается во власти лесных пожаров
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Особый противопожарный режим ввели ещё в двух районах Приморского края. Об этом сообщает администрация региона. Всего режим действует в пяти районах Приморья. Пожарные потушили восемь лесных пожаров за последние сутки, 11 — локализовали.

В Амурской области власти ввели в лесах режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, сообщает телеканал "Россия 24". На помощь местным коллегам прибыли спасатели из Хабаровска. Они не только тушат возгорания, но также наблюдают за ситуацией возле населённых пунктов — особенно тем, которые находятся возле лесов.

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