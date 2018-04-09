В Волгоградской области усиливается весенний паводок

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Паводок 1 час назад
9 апреля 201805:37
В Волгоградской области усиливается весенний паводокЧитайте нас в Telegram
Десятки населенных пунктов пострадали от весеннего паводка в Волгоградской области. Уровень воды в местных реках постоянно растет. По данным спасателей, на этой неделе ожидаются новые подтопления.
Режим чрезвычайной ситуации во всем регионе был введен 4 апреля, напоминает телеканал "Россия 24". Уровень воды поднялся выше критических отметок сразу в нескольких районах. Последствия паводка ликвидируют более девятисот спасателей. Они откачивают воду из домов, очищают территории, оборудуют водоотводные траншеи. В области действуют несколько пунктов временного размещения. Эвакуированы десятки человек.
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