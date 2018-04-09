Мужская сборная Швеции стала чемпионом мира по керлингу

Сборная Швеции по керлингу завоевала золото чемпионата мира среди мужских команд в американском Лас-Вегасе. В финале шведские керлингисты встречались с командой Канады и смогли одержать победу над своими соперниками со счетом 7:3. Примечательно, что шведы прошли дистанцию всего турнира всего с одним поражением.

Серебряным призером мирового первенства стала Канада, бронзовые медали ранее завоевала сборная Шотландии. В матче за третью строчку чемпионата мира шотландцы переиграли команду Южной Кореи – 11:4.

Сборная России по итогам 12 поединков группового этапа не смогла пробиться в плей-офф турнира. Россияне с пятью победами и семью поражениями расположились на 9 месте.