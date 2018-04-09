Благодатный огонь долетел до Читы

Частицы благодатного огня, сошедшего в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставляются в разные концы России, в том числе, в самые отдалённые. В понедельник утром огонь привезли в Забайкальский край. Сотни паломников ждали прибытия лампады в аэропорту Читы. Прямо там, в часовне Святителя Николая, состоялся молебен. После этого огонь доставили в Кафедральный собор города. После службы все прихожане получили возможность зажечь свечи от огня и унести их домой, сообщает телеканал "Россия 24".