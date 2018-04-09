Мирные жители возвращаются в оставленные боевиками города Сирии

В сирийской Восточной Гуте вновь открыт гуманитарный коридор для вывода боевиков. Ожидается, что 8 тысяч террористов и около 40 тысяч их родных покинут этот пригород Дамаска. Тем временем, жители уже освобожденных районов Восточной Гуты возвращаются к мирной жизни.

Весь нехитрый скарб этой женщины умещается в одну тележку. Хадира с тремя детьми сейчас живет в мечети. В свою квартиру, точнее, в то, что от нее осталось, пришла, чтобы найти хоть какие-то вещи, которые боевики не успели украсть.

"Уцелел ковер, несколько тарелок и стаканов. Все это пригодится. Власти помогают. Мои дети впервые за несколько месяцев увидели столько еды. Уже не нужно думать, чем их накормить", — говорит Хадира Дейрани, жительница Сакбы.

Городок Сакба, что в Восточной Гуте, боевики разорили полностью. Брали все, что могли найти. В одном здании террористы устроили фабрику по производству самодельных боеприпасов. Все металлическое свозили сюда.

Вот таких половников и ложек здесь тысячи. Это — ничто иное, как материал, с помощью которого боевики изготавливали самодельные мины. В печах металл плавился, заливался в заготовки и на выходе получался практически готовый продукт – полое тело мины, в которое закладывалась взрывчатка, и боеприпас готов.

Ключи, пряжки, мелкая бижутерия. Но в арсенале у террористов были не только самопалы. Город Замалька. Здесь сирийские военные обнаружили огромный склад боеприпасов. В ящиках мины американского и балканского производства. В бочках с маркировкой "сделано в Саудовской Аравии" — химикаты для изготовления взрывчатых веществ. Со снабжением у боевиков было все в порядке и по медицинской части. В больнице, куда свозили раненых террористов, имелись любые лекарства и современное оборудование.

В диагностическом отделении стоит сразу три рентгена. Например, для зубов – была здесь и стоматология. С помощью другого находили переломы в костях. Третий аппарат делал флюорографию. У боевиков был широкий спектр врачей.

Сейчас одна из главных задач сирийской армии — обеспечить скорейшее и безопасное возвращение в освобожденные населенные пункты мирных жителей. Необходимо восстановить инфраструктуру городов и помочь людям. Документов у тех, кто возвращается сюда, зачастую просто нет. Вот и ставят на блокпостах солдат из числа местных.

С каждым днем на этих улицах все больше людей. Беженцы возвращаются целыми семьями. Мирные жители продолжают массово возвращаться в освобожденные населенные пункты Сакба, Кафер-Батна, Байт-Сава, Мисраба, Модиара, Хаззе. На сегодняшний день в населенные пункты Восточной Гуты вернулось более 50 тысяч человек.

Впереди еще много работы до полного восстановления здесь мирной жизни, такой какая она была раньше. Но начало уже положено.