Угроза пожара в стерлитамакском ТРЦ стала причиной эвакуации двух тысяч человек

Сотрудники МЧС эвакуировали около двух тысяч посетителей и сотрудников торгового центра "Фабри" в Стерлитамаке. Инцидент произошел в воскресенье вечером, причиной стало задымление здания в результате короткого замыкания.

"По прибытию к месту вызова пожарных подразделений было обнаружено короткое замыкание без горения возле лифта на втором этаже. Из торгового центра эвакуированы 1 946 человек", — сообщили в пресс-службе МЧС.

Как сообщает "Интерфакс", пожарные прибыли на место задымление, но тушение производить не пришлось. Помещение проветрили, пострадавших нет.