У севастопольского банка "ВВБ" отозвали лицензию

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у севастопольского банка "ВВБ".

По данным ЦБ, из-за действий руководства на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк оказался неспособен исполнять требования кредиторов. В декабре 2017 года с учетом его значимости для Крыма и Севастополя в "ВВБ" была назначена временная администрация и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Банк являлся участником системы страхования вкладов и занимал 179-е место в банковской системе РФ.