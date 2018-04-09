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9 апреля 201808:38

У севастопольского банка "ВВБ" отозвали лицензию

фото: Russian Look

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у севастопольского банка "ВВБ".

По данным ЦБ, из-за действий руководства на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк оказался неспособен исполнять требования кредиторов. В декабре 2017 года с учетом его значимости для Крыма и Севастополя в "ВВБ" была назначена временная администрация и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Банк являлся участником системы страхования вкладов и занимал 179-е место в банковской системе РФ.

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