Илью Ковальчука ждут в "Нью-Йорк Рейнджерс"

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук после нескольких лет выступлений в КХЛ возвращается в НХЛ. Высока вероятность, что олимпийский чемпион продолжит карьеру в "Нью-Йорк Рейнджерс".

Согласно информации "Спорт-Экспресс", Ковальчук договорился с "Нью-Йорк Рейнджерс", и в июле подпишет контракт с одним из старейших клубов НХЛ. Контракт будет рассчитан на два или три года. Зарплата Ковальчука в новом клубе составит около шести миллионов долларов за сезон.

Ковальчук провел в НХЛ восемь сезонов – пять лет он отыграл за "Атланту Трэшерз", три – за "Нью-Джерси Дэвилз". В 2013 Илья вернулся в Россию, где выступал за СКА. В составе армейцев он выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2016/17.