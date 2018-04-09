СКР: возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с младенцем в новосибирской больнице

После проверки информации о жестоком обращении с детьми-отказниками в детской больнице N4 Новосибирска Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" УК РФ.

По версии следствия, в 2017 году из перинатального центра одного из роддомов Новосибирска для прохождения лечения в детскую больницу N4 имени Гераськова поступил новорожденный ребенок.

Одна из пациенток в апреле 2018 года сняла на камеру мобильного телефона, как медсестра при проведении обследования новорожденного ребенка в палате для отказников жестоко бросила его на кровать.

Врио новосибирского губернатора Андрей Травников поручил областному Минздраву по данному факту провести проверку.