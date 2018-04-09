Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за угроз международной безопасности

Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с угрозами миру и международной безопасности. Об этом сообщили в постпредстве нашей страны при организации. Встреча состоится в понедельник. Участники обсудят, в том числе, ситуацию в Сирии. Ранее появились сообщения об атаке с использованием химоружия в Восточной Гуте. Западные страны традиционно обвинили в этом Дамаск, а советник президента США заявил, что не исключает возможность авиаудара по Сирии, как уже было в прошлом апреле.

Телеканалу CNN, что информационным молотком вторые сутки подряд вбивает в головы зрителям эти страшные кадры из Восточной Гуты, президент США обычно не доверяет. Называет "фейк-ньюс". Но есть одно исключение. Сообщения о химических атаках в Сирии. Чтобы открыть Twitter, доказательства Трампу не нужны.

"Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины. Дико", — пишет лидер США.

Трамп на этом не остановился. В следующей записи, оставленной в микроблоге, он обвинил в нерешительности Обаму. Дескать, если бы не он, то с Асадом давно бы было покончено. Что это за цена, которую должны заплатить сирийские власти, ведущая ABC попыталась узнать у трамповского советника по безопасности и борьбе с терроризмом. Она спросила: возможно ли, что будет еще один авиаудар?

"Я бы не стал исключать никаких вариантов. Это ужасные фотографии. Мы расследуем это нападение. Госдепартамент уже выпустил заявление прошлым вечером, а старшие члены кабинета президента по национальной безопасности обсуждают это с ним и между собой весь вечер и утро, включая меня", — заявил Томас Боссерт.

Боссерт — человек из команды еще Буша-младшего. В методах и при нем особо не стеснялись, но ястребы нынешнего призыва, прежних, похоже, переплюнули окончательно.

Еще 13 марта глава российского Генштаба сообщал о готовящихся провокациях с химическим оружием в Восточной Гуде ради создания повода к войне. А тут еще сам Трамп десять дней назад заявил, что собирается вывести из Сирии американские войска. Предвкушают и в сенате. С момента предыдущего удара США по сирийской территории прошел ровно год.

"Когда это произошло в прошлый раз, президент осуществил целенаправленный удар, чтобы стереть с лица земли некоторые их объекты. Этот вариант, возможно, нам стоит рассмотреть и сейчас. Думаю, что в свете того, что случилось, президенту придется переосмыслить свой план по преждевременному выводу войск", — заявила сенатор, член комитета по разведке Сьюзан Коллинз.

Ну а пока в Белом доме продумывают варианты воздействия на Дамаск, занимались этим в американской администрации весь минувший день. Плечо услужливо подставляют союзники. Франция, которую поддержали еще восемь стран, призвала к проведению срочного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Сирии. Впрочем, сегодня в Совбезе пройдет и встреча, которую инициировала Россия. Тема – "Угроза международному миру и безопасности".