"РусАл" может объявить технический дефолт из-за санкций

Руководство "РусАла" считает, что включение компании в новый санкционный список США может привести к техническим дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств.

Как сообщает "Интерфакс", компания считает высоковероятным, что санкции окажут негативный эффект на ее бизнес и перспективы его развития. Кроме того, публикация годового отчета компании за 2017 год может быть отложена. При этом "РусАл" намерен исполнять свои существующие обязательства.

Между тем акции "РусАла" после попадания компании в черный список снизились более чем на 40% на бирже в Гонконге. В ходе торгов акции падали до 2,76 гонконгского доллара.

6 апреля Минфин США ввел новые санкции в отношении российских компаний и бизнесменов. Это самое значительное расширение черного списка за четыре года с момента начала американского санкционного давления на Россию. В стоп-лист добавлены 15 компаний и 26 человек.