ЧП в Лабытнанги: школьницу избивали ногами под одобрительные крики одноклассников

В городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) школьница избила ногами сверстницу. Видеозапись конфликта и избиения появилась в соцсети "ВКонтакте". Полиция проводит проверку по данному факту.

Как уточнили РИА Новости в региональном управлении МВД, инцидент случился на минувшей неделе. На видеокадрах, попавших в Сеть, видно, как девушка избивает сверстницу, а вокруг стоит группа одноклассников и одобрительно подбадривают нападающую.

С заявлением в полицию в прошлую среду пришла мать пострадавшей школьницы, которая рассказала, что ее несовершеннолетней дочери нанесены телесные повреждения. Пострадавшей школьнице выдано направление на судебно-медицинское освидетельствование. В настоящее время она проходит амбулаторное лечение по месту жительства.

Личность злоумышленницы установлена: ею оказалась несовершеннолетняя 2003 года рождения, которая с целью выяснения отношений личного характера нанесла потерпевшей побои в виде ударов ногами по различным частям тела.

Проверку по данному делу начал и Следственный комитет.