Фестиваль "Джаз на Байкале" завершится музыкальным поединком звёзд из США

В Иркутске закрывается фестиваль "Джаз на Байкале". Он завершится музыкальным поединком звёзд из США.

На гала-концерте в музыкальном театре выступят Клаудиа Элиаза и Квентин Мур. Американские вокалисты столкнут на сцене современные ритмы с традиционными. В этом им помогут иркутский ансамбль "Доктор Джаз" и гости из Санкт-Петербурга — квартет Алексея Черемизова. Закончится вечер клубным джем-сейшеном участников фестиваля.

— Ещё есть билеты. Мы обязательно их придерживаем всегда, потому что знаем, что джазовая публика часто приходит непосредственно в день концерта. Очень много заявок, — говорит худрук фестиваля "Джаз на Байкале" Александр Филиппов.