Президентский совет ФИДЕ начал новую атаку на Кирсана Илюмжинова

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмхинов не собирается покидать свой пост. Ранее президентский совет ФИДЕ потребовал от Илюмжинова уйти в отставку.

На проходящем в Минске заседании президентского совета ФИДЕ 14 его участников потребовали от Илюмжинова уйти. Против высказался только один участник совета. Никаких конкретных обвинений россиянину не выдвинуто. Илюмжинов "провинился" лишь тем, что угодил в санкционный список министерства финансов США.

Это не первая атака президентство совета ФИДА на руководителя организации. Было организовано несколько попыток сместить Илюмжинова, а в октябре прошлого года часть президентских полномочий была перераспределена в пользу вице-президента Йоргоса Макропулоса.

Кирсан Илюмжинов отреагировал на решение президентского совета ФИДЕ, заявив что не собирается его выполнять. "Ни в какую отставку я не собираюсь. Более того, в сентябре этого года я буду вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ", — цитирует Илюмжинова Интерфакс. Кирсан Николаевич назвал решение президентского совета политическим и не имеющим никакого отношения к шахматам. "Призыв президентского совета ко мне с требованием уйти в отставку основывается на безосновательных санкциях, введенных против меня Минфином США в 2015 году", — сказал заявил президент ФИДЕ.

Кирсан Илюмжинов руководит мировыми шахматами с 1995 года. Действующий глава ФИДЕ будет баллотироваться на новый срок. Выборы президента ФИДЕ пройдут на конгрессе организации 3 октября 2018 года в Батуми.