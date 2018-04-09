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9 апреля 201810:04

В Грузии скончалась известная актриса Лейла Абашидзе

Global Look Press

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В Тбилиси скончалась известная советская и грузинская киноактриса Лейла Абашидзе. Ей было 88 лет, в последнее время она тяжело болела и находилась в больнице.

В кино Абашидзе дебютировала еще в 12 лет. На кинопробах к фильму "Каджана" юная Лейла так покорила съемочную группу, что получила главную роль. В 1951 году она окончила актерский факультет Тбилисского театрального института, снималась в комедийных и драматических ролях. Всесоюзную известность ей принесли картины "Стрекоза" и "Заноза", напоминает "Россия 1". В начале 80-х Абашидзе попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию "Тифлис — Париж и обратно". За свою кинематографическую карьеру Абашидзе снялась в 30 грузинских и советских фильмах.

Как сообщает "Интерфакс", похороны известной актрисы возьмет на себя тбилисская мэрия.

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