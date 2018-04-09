Президент "Адмирала" Юсупов покинул свой пост

Президент клуба КХЛ "Адмирал" (Владивосток) Заирбек Юсупов покинул свой пост. "Адмирал" завершил сезон на 11 месте в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.

Генеральный директор ПАО "Владивостокский морской торговый порт" Заирбек Юсупов занял пост президента "Адмирала" в декабре прошлого года. Клуб находился в тяжелом финансовом положении. Существовала угроза снятия приморцев из регулярного чемпионата КХЛ.

С помощью нового руководства многие из проблем были решены. "Мы успешно завершили самую сложную часть работы по спасению "Адмирала". Наши специалисты провели полноценный аудит и взяли под контроль все долговые обязательства клуба. Выпрямили все бизнес-процессы, минимизировали расходы на менеджмент, убрали многомиллионные завышенные зарплаты для топ-менеджеров, разобрались с нецелевыми расходами и необоснованной дороговизной некоторых игроков", — приводит слова Юсупова официальный сайт "Адмирала".