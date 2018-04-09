Рубль резко падает к евро и доллару

Рубль слабеет к бивалютной корзине. Курсы евро и доллара на торгах Московской биржи в понедельник резко выросли по отношению к закрытию предыдущих торгов. Эксперты связывают это с внешнеполитическим конфликтом вокруг России.

Как уточняет ТАСС, евро вырос на 70 копеек и достиг отметки в 72,08 рубля. Этой цифры евро достиг впервые с 3 августа 2017 года.

Курс доллара на бирже вырос на 53 копейки и составил 58,7 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне возможного усиления напряженности внешнеполитической ситуации вокруг России.

В пятницу Минфин США объявил, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих РФ.

Тем временем, цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное повышение после падения в пятницу, вызванного опасениями по поводу эскалации конфликта между США и Китаем в сфере торговли.