Новым тренером сборной Японии стал Акира Нисино

Ассоциация футбола Японии определилась с кандидатурой нового главного тренера национальной сборной. Им стал японский специалист Акира Нисино, который заменит боснийца Вахида Халилходжича.

Вахид Халилходжич, выведший японцев в финальную часть чемпионата мира 2018, был отправлен в отставку. Причиной увольнения стали неудачи сборной Японии в товарищеских матчах.

Кресло главного тренера пустовало недолго. Готовить сборную Японии к чемпионате мира 2018, до которого осталось чуть более двух месяцев, будет местный специалист Акира Нисино. Ранее Нисино тренировал японские клубы "Касива Рейсол", "Виссел Кобе", "Нагоя Грампус" и "Гамба Осака". С последним Нисино побеждал в азиатской Лиге чемпионов в 2008 году.