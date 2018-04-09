В Германии расследуют атаку в Мюнстере и подготовку теракта в Берлине

В Берлине предотвратили новый теракт. Полиция задержала четырех подозреваемых, которые планировали атаку на полумарафоне. А в Мюстере, где грузовик протаранил веранду кафе в центре города, продолжается расследование и начались траурные мероприятия, передает телеканал "Россия 24".

В понедельник глава МВД федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль в эфире одного из телеканалов заявил, что преступник не имел разрешения на владение огнестрельным оружием, из которого он выстрелил в себя после наезда на людей, передает ТАСС.

Как сообщалось, в субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере, после чего совершил суицид в автомобиле. В результате произошедшего погибли два человека, около 20 пострадали. По данным полиции, речь идет о преступнике-одиночке. Медики борются за жизни двоих пострадавших. Полиция пытается выяснить мотивы действий злоумышленника. Политической подоплеки в случившемся пока не обнаружено.

Между тем, в Берлине предотвращен новый теракт. По данным немецкой полиции, четверо мужчин готовили атаку на зрителей полумарафона. Подозреваемых уже задержали. По информации местных СМИ, один из них тесно общался с Анисом Амри — устроившим теракт на рождественкой ярмарке в Берлине в 2016 году. У мужчин изъяли ножи и взрывчатку. Как пишет Welt, таким образом террористы хотели отомстить за Амри — которого ликвидировали спецслужбы.