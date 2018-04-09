Курильские экстремалы на снегоходах устроили "гонки" за медведем. Видео

В сети размещены кадры, запечатлевшие своеобразные развлечения жителей острова Парамушир, входящего в состав Северной группы Большой гряды Курильских островов.

В минувший четверг, 5 апреля, группа мужчин на снегоходах отправилась за рыбой на озеро Глухое.

В какой-то момент они обнаружили медведя, проходившего сравнительно недалеко от них. Решив не упускать такую возможность "приобщиться " к дикой природе, мужчины начали преследование животного.

Некоторое время они гоняли медведя по заснеженному пространству, после чего хищник попытался перейти в контратаку, однако промахнулся и немного не попал по человеку.

В итоге медведь ушел от людей, поднявшись по склону сопки.

Специалисты, с которыми удалось побеседовать журналистам, оценили действия мужчин как "возмутительное поведение взрослых людей, гоняющихся ради развлечения за диким зверем. В будущем медведь может выплеснуть свою агрессию на того, кто не сможет от него скрыться".

Кроме того, животное, оказавшееся объектом преследования, совсем недавно вышло из спячки и пребывало в состоянии стресса. Ранее региональные СМИ сообщали, что медведи, численность которым на Парамушире достигает 120 особей, начали просыпаться в первых числах апреля.